Немецкий эксперт: Курское наступление может навредить Украине Политолог Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил сомнение в решении Украины атаковать Курскую область России.
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Немецкий эксперт: Курское наступление может навредить Украине Политолог Карло Масала из Университета Бундесвера в Мюнхене выразил сомнение в решении Украины атаковать Курскую область России.
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