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Zero Hedge

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Lindsey Graham's Eerie Last Words Revealed

Lindsey Graham's Eerie Last Words Revealed

Lindsey Graham's Eerie Last Words Revealed The sudden death of Sen. Lindsey Graham (R-SC) reverberated through the capital over the weekend, and some of the veteran interventionist's final remarks have lent the loss an unsettling poignancy.

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