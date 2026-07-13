Lindsey Graham's Eerie Last Words Revealed The sudden death of Sen. Lindsey Graham (R-SC) reverberated through the capital over the weekend, and some of the veteran interventionist's final remarks have lent the loss an unsettling poignancy.
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