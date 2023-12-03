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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игроки «Атлетико» сфолили на Феликсе 5 раз. На любом другом игроке «Барсы» нарушали максимум один

Игроки «Атлетико» сфолили на Феликсе 5 раз. На любом другом игроке «Барсы» нарушали максимум один

«Барселона» обыграла «Атлетико» (1:0) в 15-м туре Ла Лиги благодаря голу Феликса. Португалец, арендованный «блауграной» у мадридского клуба, отпраздновал гол.

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