Зеленский нашёл способ оконфузиться на параде в Париже

Украинский лидер фактически посмеялся над работой европейских политиков по сохранению экологии.Глава Украины Владимир Зеленский сумел исхитриться и оторвать от бутылки пластиковую крышечку, которая конструктивно не должна была сниматься отдельно.
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