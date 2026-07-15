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Царьград

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Зеленский нашёл способ оконфузиться на параде в Париже

Зеленский нашёл способ оконфузиться на параде в Париже

Украинский лидер фактически посмеялся над работой европейских политиков по сохранению экологии.Глава Украины Владимир Зеленский сумел исхитриться и оторвать от бутылки пластиковую крышечку, которая конструктивно не должна была сниматься отдельно.

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