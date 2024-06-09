Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Памятка мигрантам - Выучи русский язык

Памятка мигрантам - Выучи русский язык

Памятка мигранту https://vk.com/wall-73436780_1. Ты, просрав свою страну, пришёл в мою, пришёл в наш дом, в Россию, и попросил у нас работу чтобы твоя семья не умерла с голоду.

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Комментарии
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ЛС
Лидия Санникова
Не мы приняли. В Союзе придумали халявных &quot;братьев и сестер&quot;...
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10 час.
N
Nata
В развитии человеческого общества, нельзя перетаскивать народы через этапы развития. В Российской империи был капитализм, а в восточных регионах феодальный строй. Вытащили, умыли. накормили, обучили - и получили по сусалам.
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4 час.

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