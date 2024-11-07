Калужанина оштрафовали на 2 миллиона за нелегальный оборот спирта

Калужский районный суд рассмотрел дело 38-летнего жителя Калуги, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащей продукцииКалужский районный суд рассмотрел дело 38-летнего жителя Калуги, обвиняемого в незаконном обороте спиртосодержащей продукции.
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