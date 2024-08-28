Чему учат девочек: ты должна быть хорошей хозяйкой - готовить, убирать, стирать! Иначе кто тебя замуж возьмет? Чему учат мальчиков:… А вот действительно, чему? С моей точки зрения, навыки современного человека должны быть универсальными.
Три плохих навыка в отношениях, которым легко учатся мужчины. И зря
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Сергей
Автор - некомпетентный провакатор, сеющий рознь между мужчинами и женщинами.
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16 час.
Виктор Белогорцев
-Хорошо, конечно, девушке уметь готовить, но разве парень, умеющий сделать себе запеканку и сварить борщ на семью, а не просить помощи тещи, не облегчает себе жизнь?- а разве девушка умеющая прибить полку не облегчит себе жизнь
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8 час.
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