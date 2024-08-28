Три плохих навыка в отношениях, которым легко учатся мужчины. И зря

Виктор Белогорцев

-Хорошо, конечно, девушке уметь готовить, но разве парень, умеющий сделать себе запеканку и сварить борщ на семью, а не просить помощи тещи, не облегчает себе жизнь?- а разве девушка умеющая прибить полку не облегчит себе жизнь