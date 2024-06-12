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Маск: выходки Хантера Байдена являются позором для США

Маск: выходки Хантера Байдена являются позором для США

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск считает, что выходки сына действующего президента США Джо Байдена Хантера не имеют большого значения, однако наносят ущерб репутации американского государства.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
У нас это звучит как - &quot;золотая молодёжь&quot;!
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