WSJ узнала о наделении Трампом ведомств минюста США полномочиями высылать мигрантов

Президент США Дональд Трамп наделил три ведомства минюста страны — Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Службу маршалов — полномочиями по депортации нелегальных мигрантов.