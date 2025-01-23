WSJ узнала о наделении Трампом ведомств минюста США полномочиями высылать мигрантов

Президент США Дональд Трамп наделил три ведомства минюста страны — Управление по борьбе с распространением наркотиков (DEA), Бюро по контролю за алкогольными напитками, табаком, огнестрельным оружием и взрывчатыми веществами (ATF) и Службу маршалов — полномочиями по депортации нелегальных мигрантов.
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