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ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах РФ из-за цен на топливо

ФАС возбудила дела против владельцев АЗС в 4 регионах РФ из-за цен на топливо

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела к владельцам автозаправочных станций (АЗС) в Нижегородской, Пермской, Новосибирской областях и Республике Коми по признакам необоснованного увеличения цен на топливо.

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