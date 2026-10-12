Британец Карл Бушби вернулся домой после 28-летнего кругосветного путешествия

57-летний англичанин Карл Бушби успешно завершил длившееся 28 лет кругосветное пешее путешествие. Об этом сообщает Би-Би-Си.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Писатель Стивен К...
- Актрисы обвинили ...
- В Польше оскверни...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым