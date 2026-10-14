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Мировое обозрение

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Как советский десант освободил порт Лиинахамари

Как советский десант освободил порт Лиинахамари

Главное в тезисах: Скрытный бросок к мысу Крестовому: 9 октября 1944 года два отряда морской пехоты Северного флота под командованием капитана Ивана Барченко-Емельянова и лейтенанта Виктора Леонова высадились в 30 километрах от ключевой немецкой батареи и несколько суток пробирались по вражескому тылу.

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