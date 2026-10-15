Вступление Украины в ЕС станет «харакири» для союза и обернётся колоссальными экономическими потерями для Франции, заявила Ле Пен.
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