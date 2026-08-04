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МОСИНФОРМ

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Образовательные программы доступны на ВДНХ

Образовательные программы доступны на ВДНХ

ВДНХ с момента открытия была уникальным, единственным в своем роде местом, где граждане огромной страны могли не только увидеть новейшие разработки в разных сферах производства, но и получить ценнейшие знания, усвоить самый передовой опыт.

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