Гаубичный оркестр: как артиллеристы пробивают дорогу пехоте под Купянском

На купянском направлении в Харьковской области кипят бои. Фронт буквально "гудит", и сопровождает это "гудение" настоящий оркестр из орудий 275-го самоходного артиллерийского полка 4-й танковой дивизии группировки войск "Запад".
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