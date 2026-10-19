В Киеве произошел вооруженный инцидент в территориальном центре комплектования (ТЦК) Печерского района, в результате которой четверо полицейских получили ранения.
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