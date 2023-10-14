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Действие новой игры Питера Молинье разворачивается “на земле Альбиона” Пит...

Действие новой игры Питера Молинье разворачивается “на земле Альбиона” Пит...

Действие новой игры Питера Молинье разворачивается “на земле Альбиона”Питер Молинье сообщил, что события его следующей игры будут происходить “на земле Альбиона” – интригующее открытие, учитывая, что Альбион также является местом действия серии Fable ныне несуществующего разработчика Lionhead, в которой Молинье активно участвовал до… читать далее Купить дешевые игры и аккаунты на irongamers.

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