В ФНЦ пчеловодства назвали три способа фальсификации меда

Поддельный мед можно разделить на три группы: в первом случае производитель выдает дешевый мед за дорогой, во втором – разбавляет натуральный мед сиропами, в третьем – добавляет в продукт химикаты для улучшения его свойств.
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