Daily Storm

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Володин заявил, что Грузия под давлением США лишилась шанса на суверенитет из-за снятия законопроекта об иноагентах

Володин заявил, что Грузия под давлением США лишилась шанса на суверенитет из-за снятия законопроекта об иноагентах

По мнению председателя Госдумы, Соединенные Штаты с помощью мягкой силы «вывели людей на улицу»США не разрешили Грузии стать суверенной страной из-за рассмотрения ее законопроекта об иностранных агентах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

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