Володин заявил, что Грузия под давлением США лишилась шанса на суверенитет из-за снятия законопроекта об иноагентах

По мнению председателя Госдумы, Соединенные Штаты с помощью мягкой силы «вывели людей на улицу»США не разрешили Грузии стать суверенной страной из-за рассмотрения ее законопроекта об иностранных агентах, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.