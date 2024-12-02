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«Юморина» для Викторины. Петросян через суд выписывает дочь из квартиры

«Юморина» для Викторины. Петросян через суд выписывает дочь из квартиры

В то время, как большинство разведенных селебов воюют из-за алиментов, мэтр отечественного юмористического цеха 79-летний Евгений Петросян подал в суд на свою дочь от первого брака с балериной Беллой Кригер — 56-летнюю Викторину.

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