Очевидно, что в России назрела необходимость тотальной проверки аудиторами Счетной палаты крупнейших госкорпораций, госкомпаний и госбанков России.
ПРОНЬКО: ДОМ НА ЗАПАДЕ, ВЫСОКИЙ ПОСТ В РОССИИ. ЭЛИТА, ПРЕДАВШАЯ РОДИНУ, НАЗВАНА ПОИМЁННО
Комментарии
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Валерий Ворожищев
Таки, доставать их придётся!
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10 час.
Sergey
а кто их посадит? одна шайка лейка..... все эти разговоры о (чистках) идут уже десятилетия! люди не верят ни одному слову сказанному на верху! как можно сначала гробить все что можно.... производство, медицину, образование! а потом эти же люди это (восстанавливают)! и при этом получая награды и за (оптимизацию и за восстановления после оптимизации)! им наплевать, что думает о них народ....
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7 час.
Константин Забудаев
Это не Российская власть, а колониальная администрация.
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4 час.
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