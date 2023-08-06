ПРОНЬКО: ДОМ НА ЗАПАДЕ, ВЫСОКИЙ ПОСТ В РОССИИ. ЭЛИТА, ПРЕДАВШАЯ РОДИНУ, НАЗВАНА ПОИМЁННО

Sergey

а кто их посадит? одна шайка лейка..... все эти разговоры о (чистках) идут уже десятилетия! люди не верят ни одному слову сказанному на верху! как можно сначала гробить все что можно.... производство, медицину, образование! а потом эти же люди это (восстанавливают)! и при этом получая награды и за (оптимизацию и за восстановления после оптимизации)! им наплевать, что думает о них народ....