Долой «федералов»: 20 штатов поднимают мятеж против Вашингтона.

Эпиграф: свежайшее уточнение – на сей час уже 28 штатов. Выманили-таки из норы автора обитатели нашего чудесного Telegram-Chat «Исторические напёрстки», устроив намедни многочасовой марафон по ситуации в The United States of таки America, конкретно – в штате Техас.
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