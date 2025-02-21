Астраханский школьный театр стал победителем Всероссийского творческого конкурса-фестиваля

Благодаря постановке по оперетте Кальмана. В Москве прошел Всероссийский творческий конкурс-фестиваль «Народный артист - 2025», который организовали музыкальный проект «Народный артист» и Центр развития юных дарований «Волшебная свирель» при поддержке Российского комитета по сохранению нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.
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