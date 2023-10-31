Как выглядели в молодости 11 актеров и актрис, создавших крутые образы бабушек и дедушек

Талантливые актеры способны в любом возрасте создать запоминающийся образ. Вот только со временем мы стали забывать, как раньше выглядели нынешние актеры и актрисы, которые запомнились нам по ролям обаятельных бабушек и взбалмошных дедушек.
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