Сенатор Климов: Мы становимся свидетелями краха европоцентризма

Изменения в глобальной системе приведут к переформатированию геополитической карты мира, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов 25 февраля на пресс-конференции «Роль и место зарубежной Европы в Большой Евразии» Мир начинает уходить от евроцентризма, отметил сенатор.