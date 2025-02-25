Сенатор Климов: Мы становимся свидетелями краха европоцентризма

Изменения в глобальной системе приведут к переформатированию геополитической карты мира, заявил председатель Комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрей Климов 25 февраля на пресс-конференции «Роль и место зарубежной Европы в Большой Евразии» Мир начинает уходить от евроцентризма, отметил сенатор.
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