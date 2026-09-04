Пластик в прошлом: почему виртуальные карты становятся главным финансовым инструментом

Банковская карта без физического носителя еще несколько лет назад казалась экзотикой. Сегодня же это один из самых быстрорастущих сегментов розничного рынка.
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