«Но я не был никогда рабом иллюзий»(с)«Ария»Давай поговорим, мой маленький чубатый небрат.Вот ты и твоя пропаганда рассказываете, что в России «фашизм», «рашизм» и прочий «Путлер».
Роджерс: Неудобные вопросы к 9 мая
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SI
Sergey Ivanov
В открытую дверь автор ломится. Пытается доказать то, что и так всем ясно. Но раз уж пошел такой разговор- то добавлю и свои 5 копеек. В детстве я прочитал немало книг и войне. Собственно, я перечитал их все в нашей поселковой библиотеке. Эти книги писали не писатели. Их писали просто люди- очевидцы и участники тех событий. Не знаю, куда эти книги подевались и почему их сейчас никто не читает.... И вот ведь что удивительно: Все эти авторы, не зная друг друга, пишут одно и то же: Все они пишут о необыкновенной, звериной жестокости бандеровцев. От их дикой жестокости даже эсэсовцам становилось не по себе. И этому есть документальные подтверждения! Это- рапорта эсэсовских офицеров. Они сохранились! Поэтому немцы быстро нашли применение этому «войску», а точнее- сборищу палачей. Палачей не по должности, не потому, что «заставили». Палачей по призванию. Они палачествовали с удовольствием! Они врывались в село, про которое прошел слух, что есть там сочувствующие Советской власти, вспарывали животы беременным женщинам- и трупик насаживали на плетень. Потом ее, еще живую, сбрасывали в колодец.. Или ловили несколько детишек, привязывали их колючей проволокой к дереву, а всех жителей села убивали. Детишки медленно умирали от потери крови и от ужаса... Была и соответствующая теория, которая оправдывала все эти зверства- и по этой теории следует уничтожить всех «неправильных» украинцев, оставив жить только «правильных». Впрочем они не особо церемонились и со своими же соотечественниками, односельчанинами. Не говоря уже о русских, которые подлежали полному и безусловному истреблению. Зная эту черту украинцев, немцы намеренно посылали их на карательные операции, поручая им самую грязную работу, которой брезговали заниматься даже эсэсовцы. Их палаческие таланты проявились не только в украинских селах. Из них получались прекрасные (с точки зрения эсэсовцев) капо- надзиратели в лагерях. И не было более свирепых, более подлых палачей, чем палачи- украинцы. Читатель, конечно, меня упрекнет в том, что я сгущаю краски и не может быть мразью весь народ! Кто- то скажет, что мне случайно попалась книга автора, которому «не повезло», а украинцы вообще- то милейшие люди! Да, могло так получиться, что один автор неверно воспринял действительность и сделал обобщения там, где был просто частный случай. Возможно. Но когда я прочитал ворох этих книг, которые писали бывшие заключенные концлагерей- то «частный случай» превратился в закономерность! Ведь не может быть так, что авторы, не зная друг друга, не сговариваясь, написали одно и то же! Не знаю, почему сейчас никто не читает этих книг и куда они вообще подевались. Я же вынес из прочитанного одно убеждение: Там, где Бандера- национальный герой- там фашизм! И никто не сможет убедить меня в обратном.
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2 час.
М
ММ
"я сгущаю краски и не может быть мразью весь народ!"- Увы, может! В 30-е годы на Западной Украине зерно было массово поражено спорыньей! Такая черная гадость на зерне, которую можно отсортировать только руками. Ядовито, но не смертельно. А вот состав - содержит сильнейший наркотик-галлюциноген ЛСД! Который вызывает изменения психики не только употреблявшего этот наркотик, но и у последующих поколений. Результат был тогда, виден и сейчас.
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1 час.
ИК
Иосиф Калинин
Ну, Роджерс, как всегда, задает риторические вопросы. Кто, почему, где..... Никто на них отвечать не будет, потому что это никому не нужно! Между Украиной и Россией пропасть. И изменить это никто не может, да и не хочет. А что касается угроз Зеленского терактами 9 мая, то этому есть вполне логичное объяснение: он и его хозяева хотят запугать потенциальных гостей, оставить трибуны на Красной площади пустыми и, тем самым, продемонстрировать международную изоляцию России.
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1 час.
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