Китайский политолог: Япония грезит о собственном ЯО и пересмотре итогов ВМВ

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити и возглавляемое ею правительство взяло курс на ускоренную и масштабную милитаризацию страны.
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у япов такой долг печатному станку, который они не отдадут никогда по определению. остаётся отдавать только натурой. собственно в этом и заключалась одна из граней тех "инвестиций" частного печатного станка в экономики васалов. ровно внутри японского - время разбрасывать камни и время их собирать - было время дешёвого бабла для них, теперь пришло время отдавать. вариант "восточной Украины" никуда не девается, он очевиден, тем более не впервой, см. чтолетнюю нашу же историю, когда япы вместе с амерами топтали наш ДВ и даже почти до Урала контролировали Сибирь... мы, кого хорошо учили в школе, помним! вот тока времена другие, Россия сегодня это не "щи лаптем хлебать", - прилетит так, что та Хиросима покажется праздничным фейерверком... мы с поручиком не звери, но есть вещи, которые очевидны. и это даже не про ЯО, достаточно будет конвенциального... беда всего пресловутого Запада в их системе обогащения. периодически система впирается в системные же кризисы и выходы из них критически связаны с перманентными горячими конфликтами. ровно в русле качелей - разрущение/деньги, восстановление/деньги... к бабке ходить не надо, достаточно оглянуться на ближайшее прошедшее... что сказать "грезящим"? - флаг в руки!, но помните, чем тогда всё закончилось? - сегодня всё повторится, но сильно глубже, не тока попа болеть будет...
не надо было позволять сохраняться странам-зачинщикам ВМВ....спасибо нашим "гуманным" руководителям...хотя им,конечно,далеко до сегодняшних "гуманистов"...
Япония ОПАСНА!! России нужно поддерживать США в плане того, чтобы те контролировали и сдерживали японских реваншистов, и "держали их в узде"...
Мне кажется что страны с реваншискими настроениями следует лишат государственности на международном уровне иначе мир рухнет рано или поздно.
Останется объявить им войну и расхненачить всё подчистую пока они её не создали.
Мир сошёл с ума..И катится к своему САМОУНИЧТОЖЕНИЮ...полностью...