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  • Sergey
    какие талантливые дети у наших власть имущих! ГОЛУБАЯ КРОВЬ!Мизулина объяснил...
  • Боцман
    Щас заплачим, вышли на охоту, только сами стали дичью. Скачите дальше, толи ещё будет.В Авдеевке погибл...
  • Андрей Stan
    Ха.... А вы думали русская армия будет с вами в бирюльки играть?!... )))Боец ВСУ прислал ...

Экс-депутат Корвин-Микке: русофобия лишила поляков здравого мышления

Экс-депутат Корвин-Микке: русофобия лишила поляков здравого мышления

Бывший депутат польского сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке заявил, что жители Польши на сегодняшний день поглощены слепой ненавистью к России, которая мешает им адекватно оценивать политику Москвы.

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