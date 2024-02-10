Экс-депутат Корвин-Микке: русофобия лишила поляков здравого мышления

Бывший депутат польского сейма и Европарламента Януш Корвин-Микке заявил, что жители Польши на сегодняшний день поглощены слепой ненавистью к России, которая мешает им адекватно оценивать политику Москвы.
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