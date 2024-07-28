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Турпоезд из Новосибирска на Алтай и Кузбасс отменили после первого рейса

Турпоезд из Новосибирска на Алтай и Кузбасс отменили после первого рейса

О причинах сворачивания проекта ничего не сообщается.В компании "Олимпия Райзен Сибирь" сообщили в социальной сети "ВКонтакте" об отмене туристического поезда Новосибирск — Бийск — Таштагол.

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