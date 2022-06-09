Офицеры штаба ВВО передали Краснодарскому высшему военному училищу, имени генерала армии С.М.Штеменко, автомобиль ГАЗ-67 1953 года выпуска

Офицеры штаба ВВО передали Краснодарскому высшему военному училищу, имени генерала армии С.М.Штеменко, автомобиль ГАЗ-67 1953 года выпуска

Участие в реставрации и подготовке автомобиля к отправке принял личный состав служб ЗГТ штабов Восточного военного округа, Тихоокеанского флота и отдельной бригады материально-технического обеспечения Приморского края.

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