Трамп заявил о достигнутом прогрессе в урегулировании на Украине

О достигнутом прогрессе в урегулировании конфликта на Украине по итогам телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил президент США Дональд Трамп 19 мая во время выступления в Белом доме.
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