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Газета.ру

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Мишустин: кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Госдумой

Мишустин: кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Госдумой

Правительство России рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатами Госдумы IX созыва. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, передает сайт кабмина.

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