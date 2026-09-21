Мишустин: кабмин рассчитывает на конструктивное взаимодействие с Госдумой

Правительство России рассчитывает на конструктивное взаимодействие с депутатами Госдумы IX созыва. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания с вице-премьерами, передает сайт кабмина.
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