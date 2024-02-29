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Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"

Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"

Одной из насущных проблем, требующих эффективного решения, стала в наше время проблема мошеннического получения кредитов на чужое имя.

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Комментарии
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Галина Чужая
Кредитные карты это другое и они к этому не относятся.
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1 д.
Дмитрий Ковера
Путин защитил россиян от &quot;левых&quot; кредитов. Это здорово. А кто организовал всё так, что понадобилось россиян защищать? Обама, наверное?
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12 час.
Игорь Кузнецов
Либерасты из 90-х. Их ещё много в различных структурах управления. И &quot;микрокредитование&quot; пошло ещё со времён &quot;перестройки&quot;. Так что виноваты &quot;гайдаро-чубайсята&quot; и их &quot;шеф&quot;. Вот что писали либерасты: &quot;Памяти великого гражданина&quot; (18.10.2020)  - Александр Николаевич Яковлев — политик, настоящий фронтовик, честный и порядочный человек, был совершенно уникальной фигурой в российской политике. В отличие от тех многих, кто занимался перестройкой, от тех, кто обладал реальной властью в поздние советские годы, Яковлев понимал, что делает. Он боролся за свободу своей Родины!. Он готовил Россию к постбольшевистскому будущему - сам когда-то большевик и коммунист, он показал всей России, от чего мы обязаны были отказаться — от смертельно опасного наследия большевизма. --- Теперь понятно кто проводил политику контрреволюции?
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