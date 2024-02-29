Одной из насущных проблем, требующих эффективного решения, стала в наше время проблема мошеннического получения кредитов на чужое имя.
Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"
Комментарии
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Галина Чужая
Кредитные карты это другое и они к этому не относятся.
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1 д.
Дмитрий Ковера
Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Это здорово. А кто организовал всё так, что понадобилось россиян защищать? Обама, наверное?
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12 час.
Игорь Кузнецов
Либерасты из 90-х. Их ещё много в различных структурах управления. И "микрокредитование" пошло ещё со времён "перестройки". Так что виноваты "гайдаро-чубайсята" и их "шеф". Вот что писали либерасты: "Памяти великого гражданина" (18.10.2020) - Александр Николаевич Яковлев — политик, настоящий фронтовик, честный и порядочный человек, был совершенно уникальной фигурой в российской политике. В отличие от тех многих, кто занимался перестройкой, от тех, кто обладал реальной властью в поздние советские годы, Яковлев понимал, что делает. Он боролся за свободу своей Родины!. Он готовил Россию к постбольшевистскому будущему - сам когда-то большевик и коммунист, он показал всей России, от чего мы обязаны были отказаться — от смертельно опасного наследия большевизма. --- Теперь понятно кто проводил политику контрреволюции?
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