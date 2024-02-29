Путин защитил россиян от "левых" кредитов. Новый закон спасёт от неожиданных "долговых сюрпризов"

Игорь Кузнецов

Либерасты из 90-х. Их ещё много в различных структурах управления. И "микрокредитование" пошло ещё со времён "перестройки". Так что виноваты "гайдаро-чубайсята" и их "шеф". Вот что писали либерасты: "Памяти великого гражданина" (18.10.2020) - Александр Николаевич Яковлев — политик, настоящий фронтовик, честный и порядочный человек, был совершенно уникальной фигурой в российской политике. В отличие от тех многих, кто занимался перестройкой, от тех, кто обладал реальной властью в поздние советские годы, Яковлев понимал, что делает. Он боролся за свободу своей Родины!. Он готовил Россию к постбольшевистскому будущему - сам когда-то большевик и коммунист, он показал всей России, от чего мы обязаны были отказаться — от смертельно опасного наследия большевизма. --- Теперь понятно кто проводил политику контрреволюции?