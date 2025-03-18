Аксенов: В Крыму за время СВО создан надежный щит от военных угроз

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Надежный щит от разнообразных военных угроз со стороны противника создан в Республике Крым за время специальной военной операции, сообщил ТАСС глава республики Сергей Аксенов.
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