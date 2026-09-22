В топ-5 России: Татарстан подтвердил статус креативного кластера страны

Правительство России утвердило Стратегию развития креативной экономики до 2036 года. Для Татарстана документ подтверждает уже выбранный республикой курс.
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