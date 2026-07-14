SHOT ПРОВЕРКА запустила проект о странных квартирах и историях аренды

Съём жилья в России давно превратился в отдельный вид социального стресса. Острейший дефицит достойных вариантов, цены, которые не соответствуют качеству, и арендаторы, оставляющие после себя последствия, сравнимые со стихийным бедствием, — вот реалии, с которыми сталкиваются миллионы.
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