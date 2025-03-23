В России требуют запретить турецкие сериалы, а что с отечественными?

Царьград Фото: Freepik.com На фоне предложения общественного движения «Ветераны России» о запрете турецких сериалов, которые, по мнению активистов, угрожают демографии и семейным ценностям, возникает вопрос: не пора ли обратить внимание и на отечественный кинематограф? Инициаторы запрета утверждают, что зарубежные мелодрамы формируют у женщин «нереалистичные ожидания» от мужчин, что снижает интерес к русским кавалерам и подрывает рождаемость.