«Не должны подрывать многообразие культур»: Си Цзиньпин о развитии ИИ 

Развитие и применение нейросетей не должно создавать угрозу национальным культурам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ), его цитирует News.
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