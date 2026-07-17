Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 831 подписчик

«Не должны подрывать многообразие культур»: Си Цзиньпин о развитии ИИ 

«Не должны подрывать многообразие культур»: Си Цзиньпин о развитии ИИ 

Развитие и применение нейросетей не должно создавать угрозу национальным культурам. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на открытии Всемирной конференции по искусственному интеллекту (ИИ), его цитирует News.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии