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Кинолог перечислил самые опасные породы собак для детей

Кинолог перечислил самые опасные породы собак для детей

Винг назвал тибетских мастифов одними из самых опасных собакDaily Star со ссылкой на американского кинолог Гаррета Винга пишет, что самыми опасными породами собак для детей считаются только 3.

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