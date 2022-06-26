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Свежие комментарии
А
Анатолий
Эту Латынину очень правильно фекалиями накормили. И с тех времён от неё только дерьмом и несёт.
Невозможность
В
Валерий
это попытка вернуться в Россию, путем отмены горбачевского указа
Эстония, отменяют...
ГН
Галина Назарова
Это ЧТО?
Эстония, отменяют...
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