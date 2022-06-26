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Свежие комментарии

  • Анатолий
    Эту Латынину очень правильно фекалиями накормили. И с тех времён от неё только дерьмом и несёт.Невозможность
  • Валерий
    это попытка вернуться в Россию, путем отмены горбачевского указаЭстония, отменяют...
  • Галина Назарова
    Это ЧТО?Эстония, отменяют...

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