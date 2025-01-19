«Своих не бросаем!»: Мамадыш готовит к отправке на СВО партию помощи

Мамадышцы готовятся отправить в зону специальной военной операции очередную партию помощи. Отправку поддержали трудовые коллективы города и района, а также обычные жители и общественные организации, заявили в администрации муниципалитета.
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