Военное обозрение

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Впервые моряков британского флота с помощью гарнитуры виртуальной реальности начнут обучать пополнению запасов в море

Впервые моряков британского флота с помощью гарнитуры виртуальной реальности начнут обучать пополнению запасов в море

Kongsberg Digital получила контракт на поставку новых симуляторов от Capita, которая реализует Project Selborne, программу модернизации и обучения моряков Королевского флота.

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