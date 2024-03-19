Так американцев не обстреливали со врёмен Второй Мировой: Неудобная правда о хуситах от капитана США

Хуситы - величайшая проблема для ВМС США в новейшей истории. Об этом журналистам "Би-би-си" рассказал капитан Дэйв Роу, командующий четырьмя эсминцами ВМС США, которые обеспечивают дополнительную защиту авианосца "Дуайт Эйзенхауэр".
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