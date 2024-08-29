Советское воспитание

Одиссей

это Вы о себе. а у меня - в 72м - все было четко и понятно. и в престижный ВУЗ поступил без репетиторов с одного захода. ЗЫ. а такой конструктор у меня был. и с папье-маше баловался. правда ,недолго. а так - были авиамодельный и радио-кружок. Ну, еще факультативы по немецкому - очень потом в жизни помогло.