У советских детей не было конструктора Лего. У них был такой конструктор, что после начальных классов можно было без экзаменов поступать в технический ВУЗ и проектировать мосты и межгалактические капсулы!!! В начальной школе урок труда был для меня самым трудным предметом.
Советское воспитание
Комментарии
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Игорь Михайлович
был у меня такой конструктор, как на картинке.. ))
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4 час.
Игорь Михайлович
поступал в 89-м, без всяких репетиторов
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4 час.
Одиссей
это Вы о себе. а у меня - в 72м - все было четко и понятно. и в престижный ВУЗ поступил без репетиторов с одного захода. ЗЫ. а такой конструктор у меня был. и с папье-маше баловался. правда ,недолго. а так - были авиамодельный и радио-кружок. Ну, еще факультативы по немецкому - очень потом в жизни помогло.
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3 час.
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