В Челябинской области загорелся оздоровительный комплекс

Несколько десятков человек эвакуировали во время пожара в Красноармейском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 9 ноября, ночью в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе.