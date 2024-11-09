В Челябинской области загорелся оздоровительный комплекс

Несколько десятков человек эвакуировали во время пожара в Красноармейском районе. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошло сегодня, 9 ноября, ночью в здании оздоровительного комплекса в Красноармейском районе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии