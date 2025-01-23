Партия ЛДПР предлагает разрешить жильцам дистанционное участие в общем домовом собрании

Многие собственники не могут участвовать в мероприятиях очно Группа депутатов Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким собирается внести на рассмотрение парламента законопроект, которым предлагается дать возможность дистанционно участвовать в общем собрании жильцов многоквартирного дома (МКД) посредством видеоконференцсвязи с применением государственной информационной системы ЖКХ, передает РИА Новости.