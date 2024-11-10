Россиянам раскрыли опасность плесени в доме Большая часть разновидностей плесени совершенно безобидна для человека, но в быту встречаются и те виды, которые легко образуются в жилых помещениях и способны нанести вред здоровью.
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