В понедельник, 25 марта, состоится оглашение приговора экс-замминистра энергетики Тихонову по делу о хищении 603 млн рублей

Прокурор требовала приговорить Анатолия Тихонова к пяти годам и четырем месяцам колонии. Еще шестерым обвиняемым обвинение запросило сроки от семи лет до 7,5 года условно со штрафами от 45 млн до 90 млн рублей.
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