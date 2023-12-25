Израильский министр Дермер обсудит в Вашингтоне следующую фазу операции в Газе

По данным портала Axios, во вторник, 26 декабря, в Вашингтоне министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер проведёт обсуждение с чиновниками из Соединенных Штатов Америки на тему следующей фазы операции в секторе Газа.
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